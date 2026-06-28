Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 28.06.2026

Оперативна інформація станом на 08:00 28.06.2026 щодо російського вторгнення

Слава Україні!

Розпочалася 1586-та доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 241 бойове зіткнення.

Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував чотири ракети, здійснив 88 авіаційних ударів, скинувши 277 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9873 дронів-камікадзе та здійснив 2773 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 36 – із реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження живої сили, вісім пунктів управління БпЛА, склад боєприпасів та один пункт управління противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 11 боєзіткнень з противником, агресор здійснив 84 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 15 разів атакував позиції наших підрозділів в бік населених пунктів Караїчне, Зибине, Лиман, Стариця, Симинівка, Охрімівка, Артільне та Хатнє.

На Куп’янському напрямку ворог тричі атакував, в бік Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку противник 16 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у районах населених пунктів Новоселівка, Зарічне, Озерне та у бік населених пунктів Дробишеве, Лиман.

На Слов’янському напрямку противник штурмував 22 рази, поблизу Закітного, Різниківки та в бік населених пунктів Рай-Олександрівка й Крива Лука.

На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували поблизу Тихонівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 21 атаку, поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Степанівки, Торецького та Іванопілля.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 24 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Нове Шахове, Дорожнє, Гришине, Новоолександрівка, Удачне та в бік населених пунктів Новий Донбас, Білицьке й Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку наші захисники зупиняли шість ворожих атак в районах населених пунктів Воскресенка, Вороне, Калинівське та у бік населеного пункту Андріївка-Клевцове.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 29 атак у бік населених пунктів Залізничне, Воздвижівка, Гірке, Староукраїнка та Чарівне.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у бік населеного пункту Лук’янівське.

На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1250 осіб. Також знешкоджено три танки, дев’ять бойових броньованих машин, 63 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, сім засобів ППО, 14 наземних робототехнічних комплексів, 1889 безпілотних літальних апаратів, 501 одиницю автомобільної та сім одиниць спеціальної техніки ворога.

Приєднуйтеся до Сил оборони! Разом переможемо! Слава Україні!