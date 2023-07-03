«Про Нікополь» 03.07.2023 Ворожі атаки по райцентру / Допомога для ПЦУ / Порятунок притулку для собак – спецпроєкт “Про Нікополь”. Про Нікополь 0 переглядів Вам також може сподобатися «Про Нікополь» 30.06.2023 росіяни залишають ЗАЕС / Навчання у Покрові / Рік терору Нікопольщини ... Про Нікополь 14 переглядів «Про Нікополь» 29.06.2023 Навчання на випадок теракту / Фейкові розпорядження / Забезпечення ... Про Нікополь 12 переглядів «Про Нікополь» 28.06.2023 Обстріли громад / Навчання на випадок теракту / Системи для очищення ... Про Нікополь 13 переглядів «Про Нікополь» 27.06.2023 Обстріл райцентра / Навчання на випадок теракту / Забезпечення водою - ... Про Нікополь 29 переглядів «Про Нікополь» 23.06.2023 Вода для пенсіонерв / Відновлення водопостачання / Набори від ООН ... Про Нікополь 15 переглядів «Про Нікополь» 22.06.2023 Терор громад / Проблеми з водопостачанням / Відновлення руху поїздів - ... Про Нікополь 20 переглядів «Про Нікополь» 21.06.2023 Наслідки атак / Видача води / Продуктові набори для райцентра - ... Про Нікополь 14 переглядів «Про Нікополь» 20.06.2023 Обмеження на воду / Допомога для Марганця / Громади без світла / ... Про Нікополь 13 переглядів «Про Нікополь» 19.06.2023 Зруйновано 4500 будинків / Б'ють по водопостачанню / Зміна ... Про Нікополь 20 переглядів «Про Нікополь» 16.06.2023 Нічна атака / Висновки МАГАТЕ / Роздача води / Контакт-центр для ... Про Нікополь 14 переглядів «Про Нікополь» 15.06.2023 Пункти видачі води / До берега - заборонено / Триває реєстрація ... Про Нікополь 26 переглядів «Про Нікополь» 14.06.2023 Пошкодження в райцентрі / Вода - громадам / Автівка на фронт / ... Про Нікополь 15 переглядів 123…23»Сторінка 1 з 23