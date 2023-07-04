👨‍🏭ЗАКЛАДИ МРІЇ. Чи з’являться черги абітурієнтів, щоб отримати робітничі професії? #ВасильєвГостро📌

“Освіта можливостей”, “фахівці мабутнього”, “заклади мрії”. І, врешті решт, “країна професіоналів”. Чи вдастся профосвіті в Україні йти попереду економічних викликів? Чи зможе абітурієнт закладу профтехосвіти “транформувати свій талант в діамант”? Або за профтехзакладами так і залишиться з совєтських часів принизлива назва “бурса”? Ці та інші важливі питання з’ясовуємо з генеральною директоркою директорату профосвіти МОН Іриною Шумік у #ВасильєвГостро📌