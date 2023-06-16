«Про Нікополь» 16.06.2023 Нічна атака / Висновки МАГАТЕ / Роздача води / Контакт-центр для громад – спецпроєкт “Про Нікополь”. Про Нікополь 0 переглядів Вам також може сподобатися «Про Нікополь» 15.06.2023 Пункти видачі води / До берега - заборонено / Триває реєстрація ... Про Нікополь 10 переглядів «Про Нікополь» 14.06.2023 Пошкодження в райцентрі / Вода - громадам / Автівка на фронт / ... Про Нікополь 10 переглядів «Про Нікополь» 13.06.2023 Атака артилерії/ Постачання води/ Міжнародні виплати/ Артефакти на дні ... Про Нікополь 22 переглядів «Про Нікополь» 12.06.2023 Обстріл громад / Нові точки роздачі води / Руйнування колій / Якість ... Про Нікополь 16 переглядів «Про Нікополь» 09.06.2023 Міни на березі / Рівень води падає / Бутильована вода громадам / ... Про Нікополь 19 переглядів «Про Нікополь» 08.06.2023 Пошкодження в районі / Відсутність води / Мор риби / Наслідки для ЗАЕС ... Про Нікополь 21 переглядів «Про Нікополь» 07.06.2023 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад Обстріл району / Економія води / Кошти на водогони / МАГАТЕ їде на ... Про Нікополь 22 переглядів «Про Нікополь» 06.06.2023 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад Нічні обстріли / Рівень води у водосховищі падає / Загроза для ЗАЕС - ... Про Нікополь 21 переглядів «Про Нікополь» 05.06.2023 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад Нічний обстріл райцентру / Цілодобові укриття /Гумдопомога для ... Про Нікополь 27 переглядів «Про Нікополь» 02.06.2023 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад Нікополь під ворожими ударами / Видача гуманітарки / Ситуація на ЗАЕС ... Про Нікополь 14 переглядів «Про Нікополь» 01.06.2023 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад Поранені у райцентрі / Книги для бібліотек / Гаряча лінія для ... Про Нікополь 13 переглядів «Про Нікополь» 31.05.2023 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад Атака дронами / Погоріла на хабарі / Ремонт доріг / Нова гуманітарна ... Про Нікополь 9 переглядів 123…23»Сторінка 1 з 23