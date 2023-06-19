«Про Нікополь» 19.06.2023


Зруйновано 4500 будинків / Б’ють по водопостачанню / Зміна комендантської – пецпроєкт “Про Нікополь”.

Про Нікополь
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