«Про Нікополь» 26.06.2023


Обстріли громад / Вода у Нікополі / План на випадок підриву ЗАЕС – спецпроєкт “Про Нікополь”

1 переглядів

Вам також може сподобатися

«Про Нікополь» 23.06.2023
«Про Нікополь» 23.06.2023
Вода для пенсіонерв / Відновлення водопостачання / Набори від ООН ...
Про Нікополь
11 переглядів
«Про Нікополь» 22.06.2023
«Про Нікополь» 22.06.2023
Терор громад / Проблеми з водопостачанням / Відновлення руху поїздів - ...
Про Нікополь
16 переглядів
«Про Нікополь» 21.06.2023
«Про Нікополь» 21.06.2023
Наслідки атак / Видача води / Продуктові набори для райцентра - ...
Про Нікополь
13 переглядів
«Про Кривий Ріг» 21.06.2023
«Про Кривий Ріг» 21.06.2023
Порятунок міста від зневоднення / Компенсація постраждалим / Дозвілля ...
Про Кривий Ріг
14 переглядів
ВСЯ ПРАВДА ПРО КОНТРНАСТУП. Журналіст-розслідувач Олександр Курбатов у #ВасильєвГостро📌
ВСЯ ПРАВДА ПРО КОНТРНАСТУП. Журналіст-розслідувач Олександр Курбатов у #ВасильєвГостро📌
Вся правда про контрнаступ і про те, куди відлітають зібрані на дрони ...
Васильєв Гостро
1 переглядів
«Про Нікополь» 20.06.2023
«Про Нікополь» 20.06.2023
Обмеження на воду / Допомога для Марганця / Громади без світла / ...
Про Нікополь
13 переглядів
«Про Нікополь» 19.06.2023
«Про Нікополь» 19.06.2023
Зруйновано 4500 будинків / Б'ють по водопостачанню / Зміна ...
Про Нікополь
18 переглядів
«Про Нікополь» 16.06.2023
«Про Нікополь» 16.06.2023
Нічна атака / Висновки МАГАТЕ / Роздача води / Контакт-центр для ...
Про Нікополь
14 переглядів
«Про Нікополь» 15.06.2023
«Про Нікополь» 15.06.2023
Пункти видачі води / До берега - заборонено / Триває реєстрація ...
Про Нікополь
26 переглядів
«Про Кривий Ріг» 14.06.2023
«Про Кривий Ріг» 14.06.2023
Ракетний удар по місту / Три громади без води / 9-ті роковини збиття ...
Про Кривий Ріг
11 переглядів
«Про Нікополь» 14.06.2023
«Про Нікополь» 14.06.2023
Пошкодження в райцентрі / Вода - громадам / Автівка на фронт / ...
Про Нікополь
14 переглядів
ПІДРИВ ГЕС! До кого звернутись? Як проходе евакуація? Владимирова та Шевченко // Васильєв Гостро
ПІДРИВ ГЕС! До кого звернутись? Як проходе евакуація? Владимирова та Шевченко // Васильєв Гостро
Масштабна катастрофа - підрив Каховсьї ГЕС. Затоплені села, екологічне ...
Васильєв Гостро
16 переглядів
12370

Сторінка 1 з 70

.