За вихідні збройні формування РФ 15 разів порушили режим тиші

14.12.2020 18:22

У суботу окупанти зі стрілецької зброї обстріляли населені пункти Верхньоторецьке та Золоте-4. Двоє наших воїнів отримали легкі поранення. Їх оперативно евакуювали до лікувального закладу.

Також ворог гатив з гранатометів різних систем по позиціях наших військових поблизу Луганського, Водяного, Мар’їнки та біля Новоолександрівки. Підрозділи Об’єднаних сил відкривали вогонь у відповідь.

У неділю ж біля Південного російські найманці застосували міномети 82-го калібру, гранатомети та великокаліберні кулемети.

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