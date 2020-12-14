За вихідні збройні формування РФ 15 разів порушили режим тиші

У суботу окупанти зі стрілецької зброї обстріляли населені пункти Верхньоторецьке та Золоте-4. Двоє наших воїнів отримали легкі поранення. Їх оперативно евакуювали до лікувального закладу.

Також ворог гатив з гранатометів різних систем по позиціях наших військових поблизу Луганського, Водяного, Мар’їнки та біля Новоолександрівки. Підрозділи Об’єднаних сил відкривали вогонь у відповідь.

У неділю ж біля Південного російські найманці застосували міномети 82-го калібру, гранатомети та великокаліберні кулемети.