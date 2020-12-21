Несподіваних сусідів виявили мешканці однієї з багатоповерхівок

Півтисячі кажанів! Несподіваних сусідів виявили мешканці однієї з квартир на вулиці Коробова. Люди почули писк і бурхливий шурхіт на балконі. Виявляється, звуки лунали з-під обшивки. Жителі здогадалися, що там оселилися летючі миші.

На допомогу покликали рятувальників, які демонтували обшивку. А між нею й утепленням побачили з 500 кажанів. Незваних гостей виловили й перемістили в картонні коробки. Врешті передали волонтерам Харківського центру реабілітації рукокрилих.