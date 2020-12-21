Дітей залучили до благодійної акції

Заради допомоги нужденним. У центрі соціально-психологічної реабілітації “Барвінок” дітей вчили виготовляти святкові листівки та свічки. Ініціатива належить волонтерам Фонду Карітас Донецьк. Дитячі вироби продадуть на благодійному ярмарку, а виручені кошти вкладуть у будівництво першого у Дніпрі соціального кафе. Більше про це дивіться далі.

У дитячому центрі соціально-психологічної реабілітації панує творча атмосфера. Сьогодні для його вихованців влаштували новорічний воркшоп. 13-річний Андрій одразу взявся за роботу.

Крім оздоблення святкових листівок, перед дітьми стоїть ще одна, не менш цікава, задача — прикрасити різдвяні свічки. На цей раз не просто для себе, а задля благої мети.

А саме на будівництво першого у Дніпрі соціального кафе для нужденних людей. Ідея допомогти комусь — дуже надихнула дітей у творчому процесі.

Ініціатива благодійного хендмейду належить волонтерам фонду Карітас Донецьк. Кажуть, хотіли, аби діти не просто оздобили вироби, а й зробили свій внесок у добру справу.

“Всі кошти, які ми виручимо з цього заходу підуть саме на будівництво цього кафе, та на закупівлю продуктів для людей у потребі.”

Подібні майстер-класи проведуть ще у двох дитячих соціальних закладах Дніпра: реабілітаційному центрі на Тверській та в осередку підтримки дітей на Тополиній.

Всього на трьох майстер-класах діти виготовлять для благодійників близько 120 свічок.