Закупівля обладнання, медикаментів, створення виїзної бригади паліативної допомоги. Про підсумки роботи за минулий рік звітували у міському департаменті охорони здоров’я. У 2019-му декларації, укладені з дніпрянами, принесли медзакладам первинної допомоги понад чотириста мільйонів гривень. На черзі другий етап реформи. Чи готові до нього лікарні Дніпра – розкажемо далі.

Понад сімсот тисяч декларантів в рамках медичної реформи цьогоріч принесли закладам первинної ланки майже чотириста мільйонів гривень. За ці кошти їм вдалося підвищити зарплатню працівникам, зробити ремонти та покращити матеріально-технічну базу. На черзі підготовка медзакладів міста до другого етапу медреформи. Він має стартувати з квітня .

Що ж до об’єднання лікарень, яке наробило багато галасу торік, у профільному департаменті вкотре підкреслюють. Усе заради оптимізації видатків. Завдяки цьому вдасться зекономити 30 мільйонів гривень. Адже зараз лікарні недофінансовані.

Створення бригади виїзної паліативної допомоги, встановлення імплантатів дітям з вадами слуху, закупівля медобладнання, забезпечення дніпрян пільговими ліками та багато іншого. На медичну галузь Дніпра торік витратили понад мільярд гривень. Це і кошти міського бюджету, і державна субвенція.