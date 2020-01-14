Мешканці житломасиву Тополя-3 обурені початком встановлення нових кіосків на місці прибраних. Нагадаємо, півтора року тому міська влада зрівняла із землею нелегальний ринок на Комбрига Петрова. Територію обіцяли впорядкувати, створити сквер. Та нещодавно там розпочався монтаж нових яток. Усі подробиці конфлікту знає Владислав Авдієнко.

Житломасив Тополя-3, серпень 2018-го. Місцеві розгублено роздивляються те, що лишилося від їхнього ринку. Кіоски трощили під покровом ночі.

За словами комунальників, ринок знесли, бо у власників не було договору оренди із міськрадою. Місце погрому обіцяли озеленити, створити сквер.

Проте минуло півтора року, зелена зона тут так і не з’явилася, натомість декілька днів тому, твердять місцеві, невідомі попиляли дерева ось подивіться на ці стовбури, завезли будматеріали та почали підготовчі роботи.

Люди певні: на місці знесених планують встановити нові кіоски. Вже бачили й спецтехніку.

Місцеві обурені. Люди категорично проти повернення осередків антисанітарії.

В інспекції з благоустрою дивують: після знесення ринку – наприкінці 2018 – міськрада офіційно віддала ділянку в оренду для встановлення тимчасових споруд. На початку ж цього року, після того, як історія набула розголосу, комунальники вирішили розірвати договір через порушення умов оренди.

Попри усе, в КП запевнили: зроблять усе можливе, аби МАФи на місці знесеного ринку ніколи більше не з’явилися. Чи буде там облаштована обіцяна зелена зона, чиновники наразі міркують.