Міський голова Борис Філатов відсторонив від виконання обов’язків Олександра Шикуленка, свого заступника з гуманітарного блоку. Мер пішов на такий крок через заяву СБУ, що посадовці Дніпровської міськради вкрали 25 мільйонів бюджетних коштів. Про своє рішення Борис Філатов написав на власній сторінці у Фейсбук. Нагадаємо, тринадцятого січня Служба безпеки України повідомила про зловживання співробітників департаменту гуманітарної політики мерії. Спецслужби вважають, що чиновники зекономили 25 мільйонів гривень на реконструкції навчальних закладів та привласнили гроші собі.

Продовжити читання