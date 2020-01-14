Мер відсторонив від виконання обов’язків свого заступника

14.01.2020 18:55

Міський голова Борис Філатов відсторонив від виконання обов’язків Олександра Шикуленка, свого заступника з гуманітарного блоку. Мер пішов на такий крок через заяву СБУ, що посадовці Дніпровської міськради вкрали 25 мільйонів бюджетних коштів. Про своє рішення Борис Філатов написав на власній сторінці у Фейсбук. Нагадаємо, тринадцятого січня Служба безпеки України повідомила про зловживання співробітників департаменту гуманітарної політики мерії. Спецслужби вважають, що чиновники зекономили 25 мільйонів гривень на реконструкції навчальних закладів та привласнили гроші собі.

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