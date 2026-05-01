Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 01.05.2026

01.05.2026 8:25
Generalnyj Shtab Zsu Operatyvna Informacziya Stanom Na 0800 20032026
Оперативна інформація станом на 08:00 01.05.2026 щодо російського вторгнення
Слава Україні!
Розпочалася 1528-ма доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.
Сили оборони відбивають спроби окупантів просуватися вглиб території України, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці на різних ділянках фронту.
Загалом протягом минулої доби зафіксовано 138 бойових зіткнень.
Вчора противник завдав 76 авіаційних ударів, скинув 255 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9499 дронів-камікадзе та здійснив 3304 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 – із реактивних систем залпового вогню.
Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Голубівка, Рудня Сумської області; Таврійське та Комишуваха Запорізької області.
За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три пункти управління безпілотними літальними апаратами, одну артилерійську систему на вогневій позиції, 11 районів зосередження особового складу та один інший важливий об’єкт окупантів.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби Сили оборони відбили три ворожі атаки; окупанти здійснили 80 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 11 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Лиман, Стариця, Вовчанськ та Охрімівка.
На Куп’янському напрямку агресор п’ять разів атакував в бік Курилівки, Кіндрашівки та Новоплатонівки.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили шість спроб загарбників просунутися у бік населених пунктів Ставки, Дробишеве, Лиман, Діброва.
На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили три спроби окупантів просунутися вперед, в районах населених пунктів Закітне, Різниківка та Ямпіль.
На Краматорському напрямку ворог активних дій не проводив.
На Костянтинівському напрямку агресор здійснив 16 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Олександро-Шультиного, Степанівки, Софіївки, Іллінівки, Іванопілля.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 26 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Покровськ, Мирноград, Муравка, Котлине, Новоолександрівка, Гришине, Удачне, Молодецьке.
На Олександрівському напрямку противник двічі атакував у напрямку Вербового та Злагоди.
На Гуляйпільському напрямку відбулося 19 атак окупантів у районах Добропілля, Староукраїнки, Варварівки, Залізничного, Зеленого, Цвіткового, Оленокостянтинівки, Гуляйпільського та Чарівного.
На Оріхівському напрямку противник здійснив дві атаки в напрямку Павлівки та Щербаків.
На Придніпровському напрямку Сили оборони успішно відбили п’ять ворожих штурмів у районі Антонівського мосту та о. Білогрудий.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1420 осіб. Також ворог втратив два танки, три бойові броньовані машини, 100 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 1924 безпілотних літальних апарати, 403 одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки.
Приєднуйтеся до Сил оборони! Разом переможемо! Слава Україні!
Nikopol Pid Bezperervnym Vognem Zhinku Rozirvalo Snaryadom Na Shho Gotovi Nikopolczi

Нікополь під безперервним вогнем, жінку розірвало снарядом! На що готові нікопольці?

01.05.2026 16:12
1 Lyudyna Zagynula 15 Poraneni Rosiyany Gatyat Po Dnipru Dronamy Yaki Naslidky

1 людина загинула, 15 поранені: росіяни гатять по Дніпру дронами! Які наслідки?

30.04.2026 16:07
Generalnyj Shtab Zsu Operatyvna Informacziya Stanom Na 0800 20032026

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 30.04.2026

30.04.2026 8:34
Zatverdyv Sogodni Novi Nashi Operacziyi Yakshho Rosiya Ne Hoche Dyplomatiyi Maye Buty Do Dyplomatiyi Prymus Zvernennya Prezydenta

Затвердив сьогодні нові наші операції: якщо Росія не хоче дипломатії, має бути до дипломатії примус – звернення Президента

29.04.2026 20:39
Zinchenko Jde Va Bank Shho Stalosya Pid Chas Sudu U Spravi Farion

Зінченко йде ва-банк! Що сталося під час суду у справі Фаріон?

29.04.2026 20:32
Protyagom Tyzhnya Kam Yanske Pereviryaly Stan Bezpeky Na Vyrobnycztvah

Протягом тижня Кам'янське перевіряли стан безпеки на виробництвах

29.04.2026 18:56