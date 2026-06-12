Громада Кам’янського на прохання бійців відремонтувала їм автомобіль для виконання бойових завдань

Громада Кам’янського вчергове відгукнулась на запит військових. Захисники 71-Ї окремої аеромобільної бригади ДШВ звернулись із проханням відремонтувати бойовий автомобіль, який допомагає військовим виконувати завдання на Сумському напрямку. Через технічну несправність машина не могла безпечно продовжувати рух та допомагати захисникам здійснювати важливі завдання. За підтримки громадської організації у короткий термін вдалося відремонтувати транспортний засіб, аби забезпечити мобільність підрозділу на фронті. Громада Кам’янського і далі допомагатиме захисникам. Надавати підтримку воїнів та опрацьовувати їхні запити. Міський голова побажав успішного виконання поставлених завдань і повернення додому живими та неушкодженими. Натомість від хлопців отримав бойовий прапор та подяку від командування 71 окремої аеромобільної бригади ДШВ та зенітно-ракетного дивізіону за допомогу підрозділам, які боронять Україну.

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