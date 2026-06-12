Громада Кам’янського на прохання бійців відремонтувала їм автомобіль для виконання бойових завдань

12:33 12.06.2026
Gromada Kam Yanskogo Na Prohannya Bijcziv Vidremontuvala Yim Avtomobil Dlya Vykonannya Bojovyh Zavdan

Громада Кам’янського вчергове відгукнулась на запит військових. Захисники 71-Ї окремої аеромобільної бригади ДШВ звернулись із проханням відремонтувати бойовий автомобіль, який допомагає військовим виконувати завдання на Сумському напрямку. Через технічну несправність машина не могла безпечно продовжувати рух та допомагати захисникам здійснювати важливі завдання. За підтримки громадської організації у короткий термін вдалося відремонтувати транспортний засіб, аби забезпечити мобільність підрозділу на фронті. Громада Кам’янського і далі допомагатиме захисникам. Надавати підтримку воїнів та опрацьовувати їхні запити. Міський голова побажав успішного виконання поставлених завдань і повернення додому живими та неушкодженими. Натомість від хлопців отримав бойовий прапор та подяку від командування 71 окремої аеромобільної бригади ДШВ та зенітно-ракетного дивізіону за допомогу підрозділам, які боронять Україну.

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

Generalnyj Shtab Zsu Operatyvna Informacziya Stanom Na 0800 21052026

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 12.06.2026

8:29 12.06.2026
U Kam Yanskomu Projshov Kubok Dnipropetrovskoyi Oblasti Z Thekvondo

У Кам’янському пройшов Кубок Дніпропетровської області з тхеквондо

12:47 11.06.2026
Generalnyj Shtab Zsu Operatyvna Informacziya Stanom Na 0800 21052026

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 11.06.2026

8:33 11.06.2026
Generalnyj Shtab Zsu Operatyvna Informacziya Stanom Na 0800 21052026

План наших українських далекобійних санкцій виконується абсолютно чітко – звернення Президента

20:38 10.06.2026
Generalnyj Shtab Zsu Operatyvna Informacziya Stanom Na 0800 21052026

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 10.06.2026

8:17 10.06.2026
Generalnyj Shtab Zsu Operatyvna Informacziya Stanom Na 0800 21052026

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 09.06.2026

8:21 09.06.2026