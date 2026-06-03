«Усе горіло, люди кричали про допомогу»: Дніпро оговтується від найстрашнішої атаки з початку року!

18:14 03.06.2026
Use Gorilo Lyudy Krychaly Pro Dopomogu Dnipro Ogovtuyetsya Vid Najstrashnishoyi Ataky Z Pochatku Roku

«Усе горіло, люди кричали про допомогу»: Дніпро оговтується від найстрашнішої атаки з початку року! російській удар балістикою напередодні забрав життя 16 людей, 2 із них – діти. Ліквідація наслідків триває й досі – місцеві жителі та комунальники разом розбирають завали. Слідкуйте за новинами Дніпра, Дніпропетровської області і України сьогодні та дізнавайтесь про головні події та про війну в Україні на 11 канал Голос Дніпра!

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