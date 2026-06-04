У Кам’янській громаді стартувала літня оздоровча кампанія для школярів. Перша група вже вирушила на Закарпаття. Насамперед це діти захисників і полеглих Героїв, малеча з сімей переселенців та пільгових категорій. Для відпочинку маленьких кам’янчан обрали сучасний дитячий табір “Dream Camp Karpaty”. Він розташований у мальовничій гірській місцевості та має всі необхідні умови для безпечного та активного дозвілля. На хлопців і дівчат чекають спортивні ігри, творчі майстер-класи, командні заходи та екскурсії. Юні мандрівники кажуть, до нових знайомств та пригод готові. Також із 1 червня у Кам’янському розпочали роботу денні табори при школах. Вони зможуть прийняти понад 2200 дітей. А вже у серпні планують направити дітей з Кам’янської громади на відпочинок до Німеччини. У Кам’янському обіцяють докласти усіх можливих зусиль, щоб забезпечити дітям цікаве та змістовне літнє дозвілля.

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