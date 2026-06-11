У Кам’янському пройшов Кубок Дніпропетровської області з тхеквондо

12:47 11.06.2026
U Kam Yanskomu Projshov Kubok Dnipropetrovskoyi Oblasti Z Thekvondo

У Кам’янському пройшов Кубок Дніпропетровської області з тхеквондо. Вже п’ятий рік поспіль його організовують на вшанування пам’яті військовослужбовців 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади. Цього разу спортивний захід зібрав близько 150 спортсменів із Кам’янського, Дніпра та Кривого Рогу. Урочисте відкриття турніру відбулося за участю самих захисників. Тхеквондо – це не тільки спорт, а справжня філософія життя. Яка вчить захищатися, розвивати впевненість, повагу та самоконтроль. Такі змагання допомагають спортсменам долати страх і стрес, а також мотивують до нових перемог. Такі заходи розвивають спорт. Та головне – зберігають пам’ять про Героїв, які віддали своє життя за незалежність і свободу України.

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