Громада Кам’янського передала чергову партію обладнання захисникам

Громада Кам’янського передала чергову партію допомоги українським військовим. Так відгукнулися на запит роти безпілотних систем, яка наразі виконує бойові завдання на Харківському напрямку. Оборонцям відправили технічне обладнання, що необхідне для автономної роботи та комунікації між підрозділами. Цього разу придбали та відвантажили систему супутникового зв’язку Starlink та потужний генератор. Таке забезпечення дозволить бійцям залишатися на зв’язку та виконувати завдання у складних фронтових умовах.

Громада Кам’янського передала чергову партію допомоги українським військовим. Так відгукнулися на запит роти безпілотних систем, яка наразі виконує бойові завдання на Харківському напрямку. Оборонцям відправили технічне обладнання, що необхідне для автономної роботи та комунікації між підрозділами. Цього разу придбали та відвантажили систему супутникового зв’язку Starlink та потужний генератор. Таке забезпечення дозволить бійцям залишатися на зв’язку та виконувати завдання у складних фронтових умовах.

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