На жаль, російська сторона знов обирає війну – всі почули сьогоднішню відповідь – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Сьогодні ми продовжили обміни – повернулися додому, в Україну, ще 186 наших людей. Більшість – це військові. Захисники, що потрапили в полон на різних напрямках фронту: Донеччина, Маріуполь, Харківщина, Луганщина та інші. Всіх маємо повернути, і по кожному прізвищу перевіряємо, шукаємо. В сьогоднішньому обміні є люди з важкими хворобами й після поранень. Обміни йдуть непросто, але йдуть. Але готуємо наступні етапи. Важливо, що за цей рік уже провели сім заходів, повернули 1429 людей загалом уже за цей рік. Я хочу подякувати нашій команді, яка готує обміни. Обов’язково наша вдячність кожному й кожній на передовій, хто забезпечує для України поповнення обмінного фонду та бере в полон росіян. Кожен наш такий результативний підрозділ, усі прояви сміливості українців у захисті України – це наша можливість бути ефективними в дипломатії, у домовленостях, у поверненні наших людей додому з полону.

Була розмова з нашою дипломатичною командою. Ми готуємо зустрічі, які можуть бути корисними. Кілька форматів із європейськими партнерами, і також ми готуємося до форматів з американською стороною. Ми знаємо, що європейці готують нові кроки на підтримку України, я дякую всім у Сполучених Штатах, хто з нами, хто з Україною, і хто старається зробити ситуацію кращою для захисту життя.

На жаль, російська сторона знов обирає війну – всі почули сьогоднішню відповідь. Слабка відповідь. Він просто не хоче закінчувати війну. Думаю, що багатьох у світі ця відповідь розчарувала. Не хоче він нічого змінювати, не хоче визнати, що його війна подобається тільки йому й тим, хто тягне з нього гроші, – вони всі сьогодні були дуже усміхнені. Значить, грошей у Росії має стати менше, а тиску на Росію – більше. Я дякую всім, хто допомагає нам! Я дякую всім, хто з Україною, хто хоче реального миру.

Сьогодні була доповідь Служби безпеки України. Звіт по результатах за цей рік на фронті та в операціях передусім. Воїни СБУ – ЦСО «А» – номер один по ураженнях ворога на фронті з початку року. Результативно ми захищаємо свою державу, ми захищаємо свою незалежність. І сьогодні погодив Службі безпеки України нові наші операції.

Слава Україні!