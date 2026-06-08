Меморандум про співпрацю підписали між Інститутом серця України та Кам’янською територіальною громадою

13:45 08.06.2026
Memorandum Pro Spivpraczyu Pidpysaly Mizh Instytutom Serczya Ukrayiny Ta Kam Yanskoyu Terytorialnoyu Gromadoyu

Кам’янське відвідала команда лікарів Інституту серця Міністерства Охорони Здоров’я України. До складу делегації увійшов видатний український кардіохірург, доктор медичних наук та заслужений лікар України Борис Тодуров та його колеги – провідні фахівці. Їхній передовий досвід поєднує сучасні методи діагностики, лікування та реабілітацію пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями. Та рятують тисячі пацієнтів з кардіологічними ускладненнями, дозволяють здійснювати надскладні операції. В тому числі – трансплантацій серця.
Меморандум про співпрацю підписали між Інститутом серця України, Кам’янською територіальною громадою та Центром первинної медико-санітарної допомоги №3. Цей документ про нові можливості у медицині, взаємодію та обмін досвідом для якісної допомоги мешканцям. Керівник Інституту серця Борис Тодуров зустрівся з кардіологами, терапевтами та сімейними лікарями Кам’янського. Поділився досягненнями в галузі кардіології й кардіохірургії та історією розвитку цього напрямку у медицині. А його колеги-лікарі провели прийом пацієнтів у 7-й міській лікарні. Щорічно в Інституті серця проводиться близько шести тисяч операцій. З них близько 700 – дитячих. З перших днів війни лікарі установи оперують цивільних та військових. Консультують пацієнтів у різних куточках України.

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

Generalnyj Shtab Zsu Operatyvna Informacziya Stanom Na 0800 21052026

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 08.06.2026

8:29 08.06.2026
Generalnyj Shtab Zsu Operatyvna Informacziya Stanom Na 0800 21052026

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 07.06.2026

8:21 07.06.2026
Gromada Kam Yanskogo Peredala Chergovu Partiyu Obladnannya Zahysnykam

Громада Кам’янського передала чергову партію обладнання захисникам

18:27 06.06.2026
Na Zhal Rosijska Storona Znov Obyraye Vijnu Vsi Pochuly Sogodnishnyu Vidpovid Zvernennya Prezydenta

На жаль, російська сторона знов обирає війну – всі почули сьогоднішню відповідь – звернення Президента

20:35 05.06.2026
Generalnyj Shtab Zsu Operatyvna Informacziya Stanom Na 0800 21052026

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 05.06.2026

8:19 05.06.2026
U Kam Yanskij Gromadi Startuvala Litnya Ozdorovcha Kampaniya Dlya Shkolyariv

У Кам’янській громаді стартувала літня оздоровча кампанія для школярів

12:37 04.06.2026