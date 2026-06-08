Меморандум про співпрацю підписали між Інститутом серця України та Кам’янською територіальною громадою
Кам’янське відвідала команда лікарів Інституту серця Міністерства Охорони Здоров’я України. До складу делегації увійшов видатний український кардіохірург, доктор медичних наук та заслужений лікар України Борис Тодуров та його колеги – провідні фахівці. Їхній передовий досвід поєднує сучасні методи діагностики, лікування та реабілітацію пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями. Та рятують тисячі пацієнтів з кардіологічними ускладненнями, дозволяють здійснювати надскладні операції. В тому числі – трансплантацій серця.
Меморандум про співпрацю підписали між Інститутом серця України, Кам’янською територіальною громадою та Центром первинної медико-санітарної допомоги №3. Цей документ про нові можливості у медицині, взаємодію та обмін досвідом для якісної допомоги мешканцям. Керівник Інституту серця Борис Тодуров зустрівся з кардіологами, терапевтами та сімейними лікарями Кам’янського. Поділився досягненнями в галузі кардіології й кардіохірургії та історією розвитку цього напрямку у медицині. А його колеги-лікарі провели прийом пацієнтів у 7-й міській лікарні. Щорічно в Інституті серця проводиться близько шести тисяч операцій. З них близько 700 – дитячих. З перших днів війни лікарі установи оперують цивільних та військових. Консультують пацієнтів у різних куточках України.