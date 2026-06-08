Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 08.06.2026

Оперативна інформація станом на 08:00 08.06.2026 щодо російського вторгнення

Слава Україні!

Розпочалася 1566-та доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 240 бойових зіткнень.

Упродовж минулої доби противник здійснив 86 авіаційних ударів, скинувши 265 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9184 дронів-камікадзе та здійснив 3296 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 38 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Фотовиж, Товстодубове, Бачівськ, Вільна Слобода, Суходіл, Уланове, Лісне, Партизанське, Стукалівка та Голишівське Сумської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження живої сили, три пункти управління БпЛА та два артилерійські засоби противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося одне боєзіткнення, агресор завдав чотирьох авіаційних ударів із застосуванням дев’яти КАБ, здійснив 94 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 17 – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 10 разів атакував позиції наших підрозділів поблизу Стариці, Лиману, Вовчанських Хуторів та в напрямку Охрімівки, Дворічанського.

На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили одну спробу ворога просунутися вперед в бік населеного пункту Глушківка.

На Лиманському напрямку ворог 17 разів намагався вклинитися в нашу оборону у районах Новоселівки, Дробишевого, Ставків, Діброви та в напрямку Шийківки, Лиману.

На Слов’янському напрямку противник штурмував 12 разів, поблизу Закітного, Різниківки та у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка.

На Краматорському напрямку ворог здійснив дві марні спроби витіснити наших захисників із займаних позицій в районі Никифорівки та в напрямку Тихонівки.

На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 17 атак, у районах Костянтинівки, Іванопілля, Плещіївки, Русинового Яру, Іллінівки та в напрямку Миколайпілля.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 30 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Гришине, Котлине, Удачне, Новомиколаївка та у бік населених пунктів Новий Донбас, Новоолександрівка, Шевченко, Білицьке, Добропілля, Сергіївка, Новопідгороднє, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку противник атакував п’ять разів, у районі Тернового, Вороного та в бік Добропілля.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 38 атак поблизу населених пунктів Рибне, Варварівка, Залізничне та у бік Новоселівки, Добропілля, Воздвижівка, Цвіткового, Староукраїнки, Гуляйпільського, Чарівного.

На Оріхівському напрямку ворог один раз штурмував позиції наших захисників у районі населеного пункту Степове.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили одну наступальну дію у бік Антонівки.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1330 осіб. Також знешкоджено вісім танків, п’ять бойових броньованих машин, 85 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, два засоби ППО, 12 наземних робототехнічних комплексів, 2161 безпілотних літальних апаратів, 363 одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки ворога.